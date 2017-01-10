Вибухи біля парламенту Афганістану: щонайменше 20 людей загинули

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок двох вибухів поблизу парламенту Афганістану в Кабулі, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на чиновників. Ще 45 людей були поранені.

Як заявляє влада Афганістану, число жертв може зрости.

Повідомляють, що вибухи могли бути скоординованим нападом. В одному з випадків вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Ціллю першого вибуху, ймовірно, були працівники парламенту, другий стався, коли на місце нападу прибули сили безпеки.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Талібан».

За деякими даними, ще один автомобіль із вибухівкою сили безпеки зупинили поблизу місця нападу.

Крім того, 10 січня щонайменше сім людей загинули, шестеро були поранені внаслідок нападу смертника в провінції Гельманд на півдні країни.