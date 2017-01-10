Поліція відкрила кримінальне провадження через руйнування пам’ятника на Львівщині

За фактом пошкодження пам’ятника загиблим у Гуті Пеняцькій полякам поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили в управлінні поліції у Львівській області.

«Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Силовики зокрема з’ясовують, коли саме і в який спосіб було пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб.

За повідомленнями ЗМІ, зруйнований пам’ятник у Гуті Пеняцькій на Львівщині виявили 8 січня. Цей пам’ятник офіційно відкрили у 2009 році президенти України і Польщі. У лютому 1944 року у цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення.

Генконсул Польщі у Львові, посол України в Польщі та Український інститут національної пам’яті назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Сторони висловили сподівання на розслідування, в результаті якого винуватці будуть знайдені та покарані.