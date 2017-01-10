Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання ФСБ українця на адмінкордоні з Кримом

Державна прикордонна служба України перевіряє інформацію про затримання російською стороною українця на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужб, прес-секретар Олег Слободян.



«Ми цю інформацію бачили. По своїй лінії ми її перевіряємо, але підтвердити якимось чином російську інформацію я не можу», – сказав Слободян.

Він додав, що наразі немає можливості отримати додаткові дані по факту події від представників прикордонної служби на окупованому півострові.

«Жодних контактів із представниками країни-окупанта на окупованому тимчасово півострові ми не підтримуємо, і тому будь-який обмін інформацією у нас відсутній», – сказав речник.

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на прикордонників окупованого Росією Криму повідомили про затримання 5 січня громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Вказувалось, що 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.

Після анексії Росією Криму в 2014 році між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».