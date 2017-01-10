Єфремова судитимуть у Старобільську – суд

Колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександра Єфремова судитимуть у Старобільську. Таке рішення 10 січня ухвалив Апеляційний суд Луганської області.

Колегія суддів вирішила, що це єдине місто на Луганщині, де є СІЗО, в якому можна утримувати екс-депутата, який наразі перебуває під вартою. Крім того, в Старобільському районному суді є необхідна кількість професійних суддів для розгляду обвинувального акту.

4 січня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду. Пізніше стало відомо, що матеріали спрямували до Сватівського районного суду Луганської області, який наразі розглядає справи, що територіально належать до Ленінського районного суду Луганська. Однак в.о. голови Сватівського районного суду подав позов до Апеляційного суду Луганської області с проханням розглянути можливість перенести розгляд справи Єфремова в інший суд регіону. Мотивув він своє рішення тим, що у Сватовому немає необхідної кількості суддів, які могли б розглядати цю справу, а також не створено необхідних умов для утримування осіб, які перебувають під вартою.

Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов звинувачення прокуратури відкидає.

Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження щодо Єфремова силовики склали повідомлення про підозру низці колишніх посадовців з Луганщини.

30 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Олександра Єфремова.