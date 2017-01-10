В Одесі виявили тіло ймовірного свідка у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників – Соколовська

Тіло ймовірного свідка у справі про вбивство адвоката російських ГРУшників Юрія Грабовського знайдено мертвим в Одесі, повідомила адвокат Оксана Соколовська, яка представляла інтереси одного із російських спецпризначенців Євгена Єрофеєва, помилуваного торік президентом України разом із Олександром Александровим.

«5 січня 2017 року отримала дзвінок із служби розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на упізнання трупа, схожого на Сергія Федосенка…Труп має велику подібність (відсотків 90) на мого помічника, свідка у справі вбивства Грабовського Юри», – повідомила адвокат.

Вона уточнила, що тіло було знайдено в Одесі і в базі даних вказується як неупізнане.

«Мати Федосенка відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин», – повідомила Соколовська.

Вона уточнила, що саме Сергій Федосенко останнім бачив Юрія Грабовського в офісі 6 березня 2016 року у супроводі невідомого.

Про зникнення Сергія Федосенка стало відомо у листопаді 2016 року. Раніше навесні минулого року зник адвокат одного із затриманих російських ГРУшників Олександра Александрова Юрій Грабовський. Згодом військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що адвоката знайшли вбитим неподалік Жашкова Черкаської області. За його словами, Грабовський «був вбитий насильницьким шляхом із дострілюванням з вогнепальної зброї».

Російські спецпризначенці Олександр Александров і Євген Єрофеєв були затримані 16 травня 2015 року в зоні проведення АТО поблизу Щастя Луганської області. Прокурори висунули обом однакові обвинувачення у незаконному перетині кордону, та, серед іншого, звинуватили у вбивстві українського військового. Російським спецпризначенцям також інкримінували терористичний напад. Спочатку Єрофеєв і Александров підтвердили, що є російськими військовими, але на суді відмовилися від цих свідчень.

Наприкінці травня президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування Єрофеєва і Александрова як крок у відповідь на помилування російським президентом Володимиром Путіним ув’язненої в Росії Надії Савченко і повернення її в Україну у рамках обміну.