Суд у Норвегії розглядає апеляцію на рішення про утиски прав Брейвіка

Норвезький суд розглядає апеляцію уряду на рішення про порушення прав засудженого за масове вбивство 77 людей Андерса Брейвіка, який відбуває покарання у в’язниці.

У квітні 2016 року районний суд Осло постановив, що умови ізоляції від зовнішнього світу 37-річного Брейвіка є негуманними і порушують його права, визначені Європейською конвенцією. За рішенням суду, уряд повинен компенсувати ув’язненому судові витрати в розмірі 35 тисяч євро.

При цьому суд відхилив іншу частину позову Брейвіка, який також прагнув визнати порушення урядом Норвегії його права на приватне і родинне життя.

Брейвік позивався до норвезької держави і до адміністрації в’язниці, де він перебуває, через обмеження, яких він там зазнає, відбуваючи присуджене йому 21-річне позбавлення волі – максимально можливий термін за норвезьким законодавством.

Брейвік заявляв, що особисті обшуки, цензурування його пошти та утримання в ізоляції від інших становлять нелюдське поводження з ним.

Відповідачі з боку держави наполягали, що суворі умови у в’язниці необхідні, бо Брейвік і там становить загрозу для суспільства загалом і для відвідувачів закладу зокрема.

Андерс Берінґ Брейвік, нині 37-річний, 2011 року вбив 77 людей, влаштувавши вибух у центрі Осло, а потім розстрілявши учасників молодіжного табору на природі. На суді Брейвік визнав свої вчинки, але заявив, що не вважає їх злочинами.