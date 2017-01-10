Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
10 січня 2017, Київ 17:05
Новини | Міжнародні

Суд у Норвегії розглядає апеляцію на рішення про утиски прав Брейвіка

Андерс Брейвік знову «привітав» суд нацистським вітанням, як робив це на попередніх засіданнях, фото 10 січня 2017 року

Андерс Брейвік знову «привітав» суд нацистським вітанням, як робив це на попередніх засіданнях, фото 10 січня 2017 року

Дивитись коментарі

Норвезький суд розглядає апеляцію уряду на рішення про порушення прав засудженого за масове вбивство 77 людей Андерса Брейвіка, який відбуває покарання у в’язниці.

У квітні 2016 року районний суд Осло постановив, що умови ізоляції від зовнішнього світу 37-річного Брейвіка є негуманними і порушують його права, визначені Європейською конвенцією. За рішенням суду, уряд повинен компенсувати ув’язненому судові витрати в розмірі 35 тисяч євро.

При цьому суд відхилив іншу частину позову Брейвіка, який також прагнув визнати порушення урядом Норвегії його права на приватне і родинне життя.

Брейвік позивався до норвезької держави і до адміністрації в’язниці, де він перебуває, через обмеження, яких він там зазнає, відбуваючи присуджене йому 21-річне позбавлення волі – максимально можливий термін за норвезьким законодавством.

Брейвік заявляв, що особисті обшуки, цензурування його пошти та утримання в ізоляції від інших становлять нелюдське поводження з ним.

Відповідачі з боку держави наполягали, що суворі умови у в’язниці необхідні, бо Брейвік і там становить загрозу для суспільства загалом і для відвідувачів закладу зокрема.

Андерс Берінґ Брейвік, нині 37-річний, 2011 року вбив 77 людей, влаштувавши вибух у центрі Осло, а потім розстрілявши учасників молодіжного табору на природі. На суді Брейвік визнав свої вчинки, але заявив, що не вважає їх злочинами.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG