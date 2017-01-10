Азербайджан: блогер-борець із корупцією заявив про побиття в поліції

В Азербайджані відомий блогер і борець із корупцією Мегман Гюсейнов заявив, що його побила поліція, насильно затримавши в ввечері понеділок у центрі столиці Баку.

За словами блогера, після затримання йому вдягнули на голову мішок і кілька годин били, так що носом пішла кров, і принижували словесно.

Як наголосив Гюсейнов, він «не зламаний», незважаючи на швидко влаштований суд над ним.

За повідомленням блогера, його доставили до суду, звинувативши у «злісному невиконанні вимог працівника поліції». Така стаття Кодексу про адміністративні правопорушення Азербайджану передбачає адмінарешт на термін до 30 діб або штраф. Урешті суд обмежився штрафом на суму 200 манатів (трохи більше ніж 3 тисячі гривень).

Правозахисники заявляють, що звинувачення стало лише приводом для суду, а справжньою причиною була блогерська діяльність Мегмана Гюсейнова, який публікував у соцмережах власні розслідування про корупцію в найвищих ешелонах влади Азербайджану, серед міністрів, депутатів парламенту чи олігархів.

У понеділок увечері його схопили люди в цивільному, запхали до авта і вивезли в невідомому напрямку.

Це була вже не перша спроба викрасти блогера – три тижні тому ще одна така спроба не вдалася. Тоді Мегман Гюсейнов звинуватив у ній владу Азербайджану.