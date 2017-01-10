Публікація «списку Савченко» щодо полонених і зниклих на Донбасі не узгоджена з СБУ – Тандіт

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що народний депутат Надія Савченко (позафракційна) не узгоджувала із СБУ сьогоднішню публікацію списку полонених і зниклих на Донбасі. Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода «Настоящее время».

«Звісно, вона з нами не узгоджувала публікацію списків полонених. Повноважень їй ніхто не давав, по-перше. Друге: потрібно говорити, що є закони України, які обмежують громадян України в передачі яких-небудь списків, які пов’язані з персональними данини. Перше – це закон про захист персональних даних, а друге – закон по боротьбі з тероризмом», – сказав Юрій Тандіт.

Він заявив, що СБУ не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення відповідної інформації.

«СБУ не може застосовувати санкції до народного депутата. Сьогодні відбулася зустріч з радником голови МВС з цього приводу. Зараз ми говоримо про те, що важливо, аби дані, які опублікувала Надія Савченко, не стали причиною чи приводом для того, щоб шахраї не стали виходити на рідних для того, щоб незаконним шляхом збагачуватися, прикриваючись тим, що вони можуть допомогти у звільненні полонених», – сказав Тандіт.

Водночас Надія Савченко сьогодні на брифінгу заявила, що як народний депутат не є підзвітною Службі безпеки України.

«Народний депутат має право на доступ до всієї державної таємниці найвищого рівня. Ми, народні депутати, не підзвітні СБУ, ми можемо співпрацювати. Я співпрацюю і далі буду співпрацювати постійно з усіма службами, тому що на них дуже багато чого замикається», – сказала Савченко.

Раніше сьогодні у соцмережах Надія Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти людей на Донбасі – всього 524 людини. У цих списках є прізвища українців, яких утримують на окупованій частині Донбасу, список тих, кого українська сторона вимагає видати на обмін, і списки тих, запит щодо котрих на видачу подають до української сторони представники угруповань «ДНР» і «ЛНР».