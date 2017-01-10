Жителі Чонгара на Херсонщині шосту добу залишаються без світла й тепла

У селі Чонгар Херсонської області жителі залишаються без електрики й опалення (у більшості господарств теплові котли працюють від електрики). Така ситуація склалася після поломки трансформатора на місцевій підстанції 5 січня, повідомили місцеві жителі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії. За оцінкою очевидців, така ситуація склалася більш ніж у 200 будинках.

Селяни не знають причин поломки і того, чому її досі не ліквідували. Вони обурені тим, що мають чинні договори з «Херсонобленерго», однак там, за словами місцевих жителів, займатися проблемою відмовляються.

На гарячій лінії «Херсонобленерго» пояснили, що ця підстанція перебуває на балансі Чонгарської сільської ради.

«Вийшов з ладу трансформатор, сільська рада демонтувала трансформатор, але грошей на новий у сільради немає. Зараз вони пишуть заяви, щоб їм допомогли встановити трансформатор», – сказала оператор гарячої лінії підприємства.

У «Херсонобленерго» уточнили, що питання перебуває поза компетенцією їхньої організації, при цьому «можна написати письмове звернення в РЕМ (районні електричні мережі – ред.), щоб підстанцію взяли на свій баланс».

Зі свого боку, голова Чонгарської сільради Галина Коваль у коментарі Крим.Реалії пояснила, що на даний момент іде робота над складанням паперів для закупівлі нового обладнання.

«Я якраз зараз підписую договір, ввечері люди їдуть у Дніпропетровськ за трансформатором, оформляємо документи», – сказала Коваль.

Тим часом, жителі села кажуть, що готові на кардинальні заходи – пікет на адмінмежі з анексованим Кримом, що розташована неподалік села.

Напередодні очевидці повідомляли, що проблеми з енергозабезпеченням виникли на адмінмежі з Кримом, на пункті пропуску «Чонгар» з боку материкової частини України. Було зафіксоване скупчення автомобілів з боку півострова.