Суд окупованого Криму продовжив на 2 місяці арешт фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

10 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт чотирьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір», передає «Крим.Реалії» з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова. Згідно з рішенням суду, Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров залишаться під вартою до 12 квітня.

«Термін утримання під вартою чотирьом хлопцям з Бахчисарая продовжили до 12 квітня. Двох із них просто не доставили: Меметова і мого підзахисного Мамутова, оскільки вони знаходяться на примусовому психіатричному стаціонарі. На порушення чинного законодавства їх все одно не доставили. Інші двоє (Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров – ред.) утримувались на порушення конвенції в залі судового засідання в «клітці», – розповів Курбедінов.

Він додав, що за цим рішенням суду сторона захисту подаватиме апеляцію, оскільки воно «нічим не обґрунтоване».

Крім того, за словами адвоката, засідання відбувалося у невеликому приміщенні, куди не пропустили частину слухачів. «Я особисто бачив, як з цього приводу слухачі склали в будівлі суду скарги», – повідомив Курбедінов.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. ФСБ Криму підозрює їх в участі у організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 організацій, оголошених «терористичними».