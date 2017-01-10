Чорногорія офіційно заперечила бізнес-оборудки Олександра Януковича в цій країні

Чорногорія офіційно заперечила бізнес-оборудки в цій країні сина колишнього президента України Олександра Януковича, що є в переліку санкцій Європейського союзу, як то напередодні стверджувала бульварна преса в сусідній Сербії.

Як мовиться в повідомленні для Радіо Свобода Агентства запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Чорногорії, законодавство країни зобов’язує банки повідомляти це агентство про намагання осіб, щодо яких застосовуються санкції, здійснити будь-які операції. Наразі ж ніякої інформації про спроби Олександра Януковича здійснювати в Чорногорії будь-яку бізнесову діяльність чи інвестиції не надходило.

В уряді Чорногорії на запит Радіо Свобода теж заперечили можливість будь-якої інвестиційної діяльності з боку Олександра Януковича.

Зі статтею про те, ніби сербська модель Сорая Вучелич, що має компанію торгівлі нерухомим майном, «звабила» Олександра Януковича, сина колишнього президента України, і «багатий нащадок» саме заради неї вирішив інвестувати в Чорногорії 13 мільйонів євро, виступило в понеділок бульварне видання з Сербії Informer. Повідомлення про цю статтю поширили й деякі інші сербські, а також українські засоби інформації.

Чорногорія, що прагне вступити до Європейського союзу, приєдналася до санкцій ЄС, запроваджених через дестабілізацію України щодо Росії, російських і колишніх українських посадовців, а також сепаратистів у Криму й на Донбасі.