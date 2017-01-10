За час дії останнього режиму припинення вогню бойовики здійснили понад 750 обстрілів – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про понад 750 випадків порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі з часу вступу в дію останніх домовленостей 24 грудня 2016 року. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник начальника прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Волошин.

«24 грудня був оголошений режим припинення вогню. З того часу і по сьогодні бойовики здійснили понад 750 порушень. Щодня фіксуємо близько 50 обстрілів. Інтенсивність обстрілів збільшується», – розповів Владислав Волошин.

За його словами, бойовики також застосовують важке озброєння, атакуючи позиції українських військовослужбовців.

«Вчора навіть були застосовані системи залпового вогню – «Град» П. Це було на луганському напрямку, біля села Сизе», – додав Волошин.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.