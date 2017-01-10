Упродовж доби через обстріли на Донбасі 1 військовий загинув, 2 поранені – штаб

З початку поточної доби і до 18-ї години через обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі один український військовослужбовець загинув і двоє поранені. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що обстріли бойовики здійснювали на всіх напрямках – донецькому, луганському та маріупольському. Під час збройних атак, як повідомили у штабі, сепаратисти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних калібрів, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

Загалом відбулося 26 обстрілів, зазначили в штабі.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби у зоні бойових дій на сході України були поранені 5 українських військовослужбовців.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріл напередодні з важкого озброєння околиць Ясинуватої з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» – про три випадки порушення українською стороною режиму припинення вогню, а також спробу «прориву біля Дебальцева». Луганські сепаратисти також стверджують, що українські військові активізували повітряну розвідку в районі лінії розмежування.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.