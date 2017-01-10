Розенко доручив сформувати в областях групи моніторингу з виплати мінімальної зарплати

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив сформувати в областях групи моніторингу ситуації із виконання рішення уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень, передає урядовий портал.

«Міжвідомчі робочі групи повинні бути створені на рівні кожної області. Робочу групу має очолити людина за посадою не нижче рівня заступника голови ОДА. Представники освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, територіальних підрозділів Пенсійного фонду, податкової, Державної служби праці мають бути туди обов’язково включені», – сказав Розенко.

Метою роботи цих обласних груп Розенко назвав «миттєве реагування» на будь-які скарги щодо керівників підприємств, які не виконують рішення про виплату мінімальної зарплати у 3200 гривень.

«Де не виконується це правило, де хтось хоче маніпулювати, переводить людей на неповні ставки, ми будемо мати інформацію і на цю інформацію буде жорстка реакція», – додав Розенко.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода віце-прем’єр також запевнив, що уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки у зв’язку зі вступом у силу рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень від 1 січня 2017 року.