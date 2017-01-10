Посол Британії в Україні назвала нинішні відносини Києва і Лондона «міцними, як ніколи»

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф назвала міцними нинішні відносини Києва і Лондона і висловила сподівання на подальшу співпрацю в питанні реформ та гарантуванні миру в Україні. Про це йдеться в повідомленні британського посольства на сторінці у Facebook.

«Сьогодні британсько-українські зв’язки міцні, як ніколи. Разом ми працюємо задля процвітання й безпеки України. Ми сподіваємося продовжити нашу плідну співпрацю у процесі просування України шляхом реформ», – заявила Джудіт Гоф.

У вівторок також через соцмережі президент України Петро Порошенко відзначив, що 10 січня виповнюється 25 років від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Великобританією.

У британському посольстві в Україні раніше заявили про солідарність і всебічну підтримку Великобританією територіальній цілісності й суверенітету України. Також там наголошували на необхідності Росією поважати права людини, зокрема в анексованому нею Криму.