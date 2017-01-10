В Афганістані повідомили про вже 38 загиблих унаслідок вибухів у Кабулі

Посадовці в Афганістані повідомили, що число виявлених жертв двох вибухів, влаштованих раніше у вівторок біля будівлі парламенту у столиці Кабулі, зросло до 38. Серед них і військові, і цивільні люди, зокрема, працівники парламенту.

Поранені ще 72 людини, повідомив представник Міністерства охорони здоров’я Могібулла Зеер.

Речник ісламістського руху «Талібан» заявив, що напади влаштували саме таліби. За його словами, які наразі не підтверджені з інших джерел, ціллю був мікроавтобус із працівниками афганської розвідки.

Афганські засоби інформації повідомляють, що серед загиблих є керівник районного відділу Національного управління безпеки, головної розвідувальної служби Афганістану. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що серед загиблих не менш ніж чотири працівники поліції.

Речник МВС Афганістану Садік Садікі повідомив Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, що спершу на місці нападу підірвався смертник, а потім там же було підірване заміноване авто, і що обидва вибухи, як виглядає, були скоординовані.

За повідомленнями, перший вибух стався в час пік у багатолюдному районі урядових установ неподалік парламенту, другий – після того, як на місце першого нападу прибули силовики.

Крім цих нападів у Кабулі, вибух був влаштований у вівторок і у провінції Гельманд на півдні Афганістану. Там, за повідомленнями, смертник підірвав себе в будинку старшини місцевого роду, загинули не менш ніж сім людей і ще шість були поранені. За цей напад відповідальності ще ніхто на себе не взяв, хоча, як повідомляють, він мав усі традиційні ознаки нападів талібів.