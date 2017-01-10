ДПСУ: в української сторони не було підстав не пускати до окупованого Криму затриманого там українця

У Державній прикордонній службі України за наслідками перевірки поширеної російськими ЗМІ інформації про затримання українця на адмінкордоні з Кримом заявили про відсутність підстав не пускати цього громадянина на окупований півострів. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України, прес-секретаря Олега Слободяна.

«Цей громадянин, швидше за все, мав заборону на в’їзд на територію Російської Федерації. Він загубив паспорт або отримав на законних підставах документ, але на інші установчі дані. Відповідно, підстав для затримання цього громадянина у нас ніяких не було, а в ході фільтраційних заходів, можливо, представники російської влади на окупованій території встановили, що даному громадянинові закритий в’їзд на територію Російської Федерації і він вже опісля зізнався, що отримав паспорт на чужі установчі дані», – розповів Слободян.

Він уточнив, що Держприкордонслужба України продовжує перевірку за цим фактом. Однак додав, що немає можливості дізнатися про подальшу долю затриманого від представників прикордонної служби на території анексованого півострова.

10 січня російські ЗМІ з посиланням на прикордонників окупованого Росією Криму повідомили про затримання 5 січня громадянина України, який нібито змінив прізвище, щоб потрапити на півострів. Вказувалось, що 43-річний житель Херсонської області показав паспорт, дані якого «частково» збігалися з даними особи, в’їзд котрій на «територію Росії» заборонений.

Після анексії Росією Криму в 2014 році між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».