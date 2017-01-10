На Одеській кіностудії змінилося керівництво після появи серед основних акціонерів керівника «1+1»

Голова правління приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» Андрій Звєрєв пішов із посади, яку обіймав із 2012 року. Він написав заяву за власним бажанням і 1 передав повноваження виконувачеві обов’язків голови правління, юристові Андрієві Осипову, повідомляє прес-служба підприємства.

«По-перше, за сімейними обставинами я повинен перебувати в Києві. По-друге, опановую нову професію продюсера і сподіваюся на самостійне «плавання». По-третє, у складі акціонерів ПрАТ відбулися зміни: основним серед приватних акціонерів став Олександр Ткаченко (генеральний директор групи компаній «1+1»), і управляти студією буде його команда», – наводить пояснення Звєрєва прес-служба кіностудії.

Також екс-голова правління зазначив, що 2016 року Одеська кіностудія спільно з державою і продюсерським центром «Інсайт-Медіа» (Київ) зняла три повнометражні фільми: «Червоний», «Зрадник» і «Тарас. Прощання з пустелею».

Акціонерне товариство «Одеська кіностудія» було зареєстровано 2005 року на базі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Одеська кіностудія художніх фільмів» із залученням коштів недержавного співзасновника – ТОВ «Нова кіностудія» (зареєстроване в Одесі). Створення акціонерного товариства з участю держави і залученням приватного інвестора передбачалось Загальнодержавною програмою розвитку національної кіноіндустрії на 2003–2007 роки, що була затверджена законом від 25 грудня 2002 року.

Першим головою правління приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» був журналіст і медіаменеджер Олександр Ткаченко. В серпні 2008 року він став генеральним директором групи компаній «1+1». У квітні 2009 року кіностудію очолив режисер Віктор Ноздрюхін-Заболотний. З червня 2012-го обов’язки керівника виконував Андрій Звєрєв. У грудні того ж року за рішенням власників підприємства він був призначений головою правління ПрАТ.

З моменту створення і до сьогодні власниками акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» є держава (в особі Фонду державного майна: 50% +1 акція) і ТОВ «Нова кіностудія» (50% – 1 акція).