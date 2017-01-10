Громадські діячі закликали керівників України зберегти українську службу «Євроньюз»

Українські діячі науки й культури, а також представники засобів інформації звернулися до керівників України з проханням підтримати українську службу європейського телеканалу «Євроньюз», яку мають закрити через кілька місяців через брак фінансування.

Як мовиться в листі представників української культурної, наукової, медійної громади, українська редакція як єдина з 13 мовних служб опинилася на межі закриття вже найближчими тижнями у зв’язку з рішенням керівництва телеканалу припинити мовлення українською через відсутність поточного фінансування і старі борги з боку Національної телекомпанії України.

Вони закликали президента, голову Верховної Ради і прем’єр-міністра України «якнайшвидше втрутитися в ситуацію і посприяти збереженню української редакції на Euronews».

«Наголошуємо на важливості збереження і підтримки україномовного медіаресурсу в ЄС, що сприяє зміцненню репутації нашої держави як європейської, підвищенню обізнаності європейців щодо України і українців щодо Європи», – заявили автори листа.

При цьому вони звернули увагу, що ліквідація української мовної служби телеканалу Euronews відбувається, зокрема, одночасно з розширенням фінансованої Москвою російської служби каналу. «Втрату українського голосу на Euronews у контексті нинішнього геополітичного протистояння вважаємо неприпустимою і несправедливою», – заявляють автори листа.

За даними видання «Детектор-медіа», з 2015 року ліцензією на українську версію міжнародного телеканалу Euronews володіє медіагрупа Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. Влітку 2016 року стало відомо, що цього року канал Euronews може припинити мовлення українською через рішення Inter Media Group. Тим часом в українських судах триває розгляд справи за позовом акціонерного товариства Euronews SA до Національної телекомпанії України про стягнення з НТКУ заборгованості за ліцензійною угодою від 21 жовтня 2010 року у розмірі понад 10,5 мільйонів євро (НТКУ була власником ліцензії на українську версію Euronews у 2010–2014 роках).