В СБУ назвали «списки Савченко» некоректними

Радник голови Служби безпеки України, представник спеціального центру звільнення заручників СБУ Юрій Тандіт заявив, що вже попередній аналіз «списків заручників», які оприлюднила народний депутат, позафракційна Надія Савченко, свідчить, що вони некоректні.

В інтерв’ю українській службі британської медіакомпанії «Бі-бі-сі» він підтвердив, що просив Савченко не публікувати тих списків.

Тандіт наголосив, що така публікація списків не допоможе прискорити звільнення заручників.

В іншому інтерв’ю він повідомив, що зараз в СБУ проводять експертизу оприлюднених списків.

«Ми бачимо, що у списках, опублікованих Надією Савченко, є повторення імен, прізвищ. Так само є в цих списках наші хлопці, які вважаються безвісти зниклими, а також у ці списки включені загиблі наші воїни. Крім цього, є кілька наших заручників, які були звільнені або знайдені», – сказав він телевізійному «5-му каналові».

І в цих, і в низці інших інтерв’ю, зокрема, проектові Радіо Свобода «Настоящее время», Тандіт також наголошував, що українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Крім того, закон про боротьбу з тероризмом передбачає публікацію списків заручників тільки з дозволу певних посадових осіб; Савченко ж, наголосив Тандіт, не узгоджувала з СБУ свою публікацію.

При цьому він додав, що СБУ не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення такої інформації.

Раніше у вівторок Надія Савченко оприлюднила у фейсбуці, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів, всупереч попередженням від СБУ і про незаконність такої публікації, і про те, що такими даними можуть користуватися шахраї, пропонуючи власні послуги для звільнення заручників їхнім родичам.

Відтак на брифінгу Савченко заявила, що як народний депутат не є підзвітною Службі безпеки України і що вона готує публікацію ще одного «списку заручників», хоча ще не знає, чи це список тих, кого розшукують, і скільки з них може залишатися живими.