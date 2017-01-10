В Афганістані внаслідок вибуху поранені посол ОАЕ і губернатор провінції

В Афганістані внаслідок вибуху в урядовому будинку для прийнять у місті Кандагар, центрі однойменної провінції на півдні країни, загинули не менш ніж 5 людей і поранені ще 14, серед яких посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Афганістані і губернатор провінції.

За повідомленнями, вибух стався під час обіду, який давав губернатор на честь посла і ще кількох дипломатів ОАЕ.

Як сказав Радіо Вільний Афганістан, афганській службі Радіо Свобода, речник влади провінції Самім Хпалвак, який сам був на місці події, вибухові пристрої, найімовірніше, були закладені в диванах.

В Об’єднаних Арабських Еміратах Міністерство закордонних справ підтвердило поранення посла і ще кількох дипломатів цієї країни, не уточнюючи, скількох саме.

Раніше у вівторок посольство ОАЕ в Афганістані публікувало у твітері фотографії посла в Кандагарі, де він зустрічався з посадовцями провінції і брав участь у церемонії закладення підмурівків майбутнього сиротинця.

Відповідальності за напад іще ніхто на себе не взяв.

Війська Об’єднаних Арабських Еміратів брали участь у міжнародній військовій місії під проводом НАТО в Афганістані після 2001 року, коли міжнародні сили під проводом США скинули владу ісламістського руху «Талібан».