Радник голови МЗС Польщі припустив «руку Москви» у вандалізмі на Львівщині

Радник міністра закордонних справ Польщі, професор Пшемислав Журавський вел Ґраєвський заявив, що за пошкодженням польського пам’ятника на місці знищеного польського села Гута-Пеняцька на Львівщині стоїть Москва.

Як сказав він кореспондентові агентства «Укрінформ» у Польщі, на це вказують і зацікавленість Москви у скоєнні такої дії з метою посварити український і польський народи, і подробиці здійснення цієї провокації. Крім того, Підтвердженням цієї версії він вважає також факт, що першими про цю подію поінформували російські засоби інформації.

Експерт звернув увагу, що відео, розміщене в YouТube, підписано українською мовою з русизмами («знищен польський пам’ятник» – ред.). Він нагадав, що упродовж 2015–2016 років при знищенні українських пам’ятників у Польщі вандали так само залишали там польські написи з помилками. Це, на його думку, свідчить про те, що в обох випадках зловмисники не знали або погано знали, відповідно, польську та українську мови.

Журавський вел Ґраєвський не вірить, що до знищення польського пам’ятника причетні українці. «Інцидент стався 8 січня – у другий день Різдва в Україні. Це ще більше підкреслює нереальність того, що українець, галичанин, у день великого свята піде нищити пам’ятник. У психологічному сенсі це виглядає гротескно», – наголосив радник голови польського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, знищення пам’ятника в Гуті-Пеняцькій є свідченням того, що «триває інтенсивна спроба посварити народи нашого регіону, яким загрожує Росія».

Раніше у вівторок увагу громадськості в обох країнах привернуло пошкодження попередніми днями пам’ятника вбитим 1944 року полякам, мешканцям знищеного тоді ж села Гута-Пеняцька на Львівщині. Генеральний консул Польщі у Львові і посол України в Польщі, як і інші діячі, що коментували подію, однаково назвали це провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини й закликали належно розслідувати її. Національна поліція України за фактом пошкодження пам’ятника відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

За повідомленнями, інформацію про подію першим оприлюднило російське інформагентство Regnum, а також проросійські видання в Україні. Відео з місця злочину зловмисники розмістили в новоствореному профілі в YouTube з назвою «Вільна Україна» і символікою «Правого сектору» в оформленні. Це єдине відео, розміщене на цьому YouTube-каналі.

У лютому 1944 року в цьому тоді польському селі, де розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля, за різними даними, нацисти вбили від 500 до 800 поляків, мирного населення, і знищили саме село. Як зазначав директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, вже ті події засвідчили участь третіх сил у розпалюванні конфлікту між українським і польським народами. «Адже Гута-Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизанів; до участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців», – нагадав В’ятрович.