Розвідка США в Сенаті: Росія вважала Трампа маргінальним кандидатом

Представники розвідувальних служб США на слуханні в комітеті у справах розвідки Сенату, доповідаючи про кібервтручання Росії у виборчу кампанію у США, повідомили, що Росія спершу вважала Дональда Трампа «маргінальним кандидатом» і вважала, що вибори переможе Гілларі Клінтон.

Як повідомив директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, такої думки керівництво Росії дійшло в липні чи серпні 2016 року.

Він повторив раніше оприлюднені дані, що метою Росії було дискредитувати Клінтон, знану своєю рішучою позицією щодо Росії, на відміну від Трампа, що робив проросійські висловлювання.

Інший промовець на слуханні, директор Федеральної служби розвідки Джеймз Комі, повідомив, що російські хакери практично не завдали шкоди кампанії республіканця Трампа, на відміну від кампанії демократа Клінтон.

За його словами, російські хакери змогли успішно дістатися до деяких комп’ютерних систем Республіканської партії, зокрема, до електронних поштових скриньок, які в час кампанії вже не використовувалися. Але ці дані не були оприлюднені, і немає ніяких свідчень, щоб росіяни змогли зламати республіканські комп’ютерні системи, що використовувалися в самій кампанії, і вплинути на неї.

У несекретній версії доповіді спецслужб про кібервтручання Росії, зокрема, у виборчий процес, яку оприлюднили у п’ятницю, мовиться, що цю кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Як мовиться в доповіді, спецслужби США дають таку оцінку «з високою впевненістю»; як пояснювали раніше, таке формулювання означає, що її вважають практично неспростовною.

За оцінкою розвідки, Путін і влада Росії мали на меті якомога збільшити шанси на перемогу Дональда Трампа, якому вони віддавали чітку перевагу, дискредитуючи його суперницю Гілларі Клінтон. Метою Росії було підірвати громадську довіру в американський виборчий процес, обчорнити Клінтон і зашкодити її шансам на обрання і на президентство, мовиться в доповіді, яку оприлюднило Управління директора національної розвідки США.

Росія втручалася у вибори не тільки кібернападами, а й пропагандистською кампанією, включно з поширенням «фіктивних новин», і через свої фінансовані державою засоби інформації, такі, як агентство «Спутнік» чи міжнародна телемережа RT, і через посередників, і через оплачуваних користувачів соцмереж, повідомила розвідка.

Але втручання Росії не здійснювалося безпосередньо у процес підрахунку голосів, мовиться у звіті: хоча російські спецслужби змогли здобути доступ до комп’ютерних систем деяких місцевих виборчих комісій чи виборчих комісій штатів, та ці системи не стосувалися власне підрахунку.

Також розвідка ніяк не оцінювала той вплив, який російське втручання вчинило на результати виборів.

Крім того, звіт попередив, що Росія буде намагатися вплинути й на вибори у країнах-союзниках США.