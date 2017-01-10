У ЄС запевнили в підтримці реформування енергетичного сектору й пообіцяли 100 мільйонів – Кабмін

Європейський союз підтримує зусилля уряду України щодо реформування енергетичного сектору, заявив чільний представник Європейської комісії прем’єр-міністрові України, як повідомили в Кабміні.

За повідомленням пресової служби уряду, віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного співтовариства Марош Шефчович у телефонній розмові з Володимиром Гройсманом також поінформував про готовність ЄС надати Україні 100 мільйонів євро для наповнення Фонду енергоефективності.

При цьому він звернув увагу на необхідність ухвалення українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок електроенергії, про регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг, мовиться в повідомленні.

Гройсман, у свою чергу, запевнив Шефчовича, що українська сторона є надійним транзитером вуглеводнів до країн-членів ЄС.

Євросоюз намагається влаштувати тристоронні «газові переговори» з Україною і Росією. Зокрема, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович виступив як посередник між Росією і Україною у газових переговорах, намагаючись мінімізувати ризик перебоїв із поставками газу в Європу, особливо в зимовий період.