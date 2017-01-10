Президент привітав Христю Фріланд із призначенням на чоло МЗС Канади

Президент України Петро Порошенко привітав канадського політика українського походження Христю Фріланд із призначенням на посаду міністра закордонних справ Канади в оновленому канадському уряді.

«Пишаємося і підтримуємо!» – написав Порошенко у фейсбуці.

Раніше у вівторок прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив про зміни у своєму уряді, серед яких – призначення на посаду міністра закордонних справ Христі Фріланд, яка досі була міністром міжнародної торгівлі Канади.

До того, як бути обраною до парламенту Канади від нині владної Ліберальної партії і обійняти першу міністерську посаду, Христя Фріланд працювала в журналістиці в низці провідних європейських, американських і канадських видань, почавши свою кар’єру як кореспондент в Україні і продовживши її вже на редакторських і керівних посадах.

Російське агентство «ТАСС» особливо звернуло увагу на те, що Христя Фріланд «відома своєю рішучою антиросійською позицією» у зв’язку з окупацією Росією Криму і її агресією на частині Донбасу і 2014 року опинилася в санкційному списку Росії, оголошеному проти канадських та інших західних посадовців, яким заборонили в’їзд до Росії.

На посаді міністра міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд підписала 2016 року українсько-канадську угоду про створення зони вільної торгівлі і відтак внесла її на ратифікацію в парламент Канади.