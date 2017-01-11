«Нафтогаз» повідомив про менший відбір газу, ніж торік

«Нафтогаз України» повідомив, що цієї зими відбір газу з підземних сховищ із початку сезону на 19% менший, ніж минулої зими, і на 45% менший, ніж узимку 2014–2015 року. «А цього року таки трохи прохолодніше», – зауважили в компанії.

«Любимо сидіти надвечір у теплій кімнаті за чашкою запашного чаю та читати «зраду» про те, як Україна замерзне. Ось-ось», – додали у фейсбуці у прес-службі «Нафтогазу».

Днями «Нафтогаз України» висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу в підземних газосховищах України.

«Кожного року на початку січня в російських новинах настає період україно-газової стурбованості», – нагадали в компанії.

Користувачі соцмереж звертають увагу, що нині, як і щоразу останніми роками кожної зими, російські засоби інформації «рахують український газ», стверджуючи, що без газу від Росії Україна «замерзне», тим часом як у самій Росії в багатьох містах люди замерзали через проблеми з центральним опаленням.