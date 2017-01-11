Група сенаторів США подала законопроект про нові санкції щодо Росії

У США група сенаторів із обох провідних партій подала до Сенату спільний законопроект про значне розширення санкцій щодо Росії, що має на меті помітно збільшити обсяг уже чинних санкцій і засвідчити міжпартійну єдність у цьому питанні.

Десять сенаторів, по п’ять республіканців і демократів, пропонують ухвалити, що заборони на в’їзд до США і замороження активів мають обов’язково стосуватися кожного причетного до кібернападів на урядові чи приватні комп’ютерні системи та на демократичні інституції США.

Крім того, законопроект пропонує обов’язкове запровадження санкцій проти енергетичного сектору економіки Росії і на інвестиції в російські цивільні атомні проекти, а також створення в Міністерстві фінансів США спеціального підрозділу, що мав би відстежувати незаконні грошові потоки, пов’язані з Росією.

Ці кроки мають на меті далі покарати Москву і за кібервтручання у США, перш за все в недавню виборчу кампанію, і за її окупацію українського Криму і агресію на сході України.

Один зі співавторів законопроекту, впливовий республіканець, голова комітету Сенату з закордонних справ Джон МакКейн розкритикував чинного президента Барака Обаму за те, що той не пішов на рішучіші заходи проти Росії, й заявив, що ця позірна слабкість США провокувала супротивників Вашингтона.

Іще один із провідних співавторів законопроекту – демократ Бен Кардін, чільний представник Демпартії в комітеті Сенату з закордонних справ.

Обраний президент США Дональд Трамп, що обійме посаду 20 січня, раніше критикував уже санкції, запроваджені Вашингтоном щодо Росії, і припускав можливість зменшити їх своїми указами, скасувавши укази про них Барака Обами. Запровадження таких санкцій через закон не дасть можливість президентові знімати їх на власний розсуд.