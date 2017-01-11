Європейські політики закликали Трампа не йти на оборудки з Путіним

Низка європейських політиків звернулася з відкритим листом до обраного президента США Дональда Трампа з попередженням щодо можливої «великої домовленості» з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема, щодо України.

Згадуючи про передвиборче гасло Трампа «Зробимо Америку знову великою!», вони пишуть: «Путін не хоче, щоб Америка була великою. Ми, як ваші союзники, хочемо цього».

«Невпинні зусилля Росії з метою дестабілізувати Україну, незаконна анексія нею Криму загрожують мирові, передбачуваності і безпеці, що їх американці і європейці створили разом нашою перемогою в Холодній війні. Ми занепокоєні, що нова «велика угода» з Росією поставить під загрозу це історичне досягнення», – написали 17 чинних і колишніх провідних діячів країн Середньої і Східної Європи в листі, про який повідомило видання The Washington Post.

«Було б грубою помилкою зупинити чинні санкції щодо Росії чи прийняти поділ і підкорення України. Це деморалізує тих, хто прагне євроатлантичної орієнтації цієї країни. Це також деморалізує наше східне сусідство економічно і заохотить у ньому екстремістів, олігархів і антизахідні елементи», – пишуть автори листа.

«Як ваші союзники, пов’язані союзними договорами, ми закликаємо американців у новій адміністрації і Конгресі США твердо стояти в обороні наших спільних цілей та інтересів: миру, атлантичної потуги і свободи», – додають вони і знову застерігають Трампа: «Не сумнівайтеся: Володимир Путін – не союзник Америки. Він також не є міжнародним партнером, вартим довіри. Обидва президенти, ваші попередники, намагалися по-своєму домовитися з керівництвом Росії в дусі довіри і дружби. Це була велика помилка: Путін використав їхні добрі наміри як можливості для себе».

Позиція Дональда Трампа, який виступав із проросійськими заявами і, серед іншого, припускав можливість зменшити санкції щодо Росії чи й визнати захоплення Росією українського Криму, викликала занепокоєння і в Україні, і серед її союзників, і захоплення в Росії.