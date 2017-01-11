На Дніпропетровщині в мерії Павлограда запровадили «день української мови» для посадовців

На Дніпропетровщині в мерії Павлограда запровадили обов’язковий «день української мови» для посадовців.

Як повідомили в Павлоградській міській раді, з цією ініціативою на апаратній нараді з підлеглими виступив міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

Раз на тиждень, щовівторка, посадовці всіх служб міськради мають спілкуватись виключно українською.

2016 року в міськраді Дніпродзержинська запровадили «день у вишиванках». Раз на тиждень чиновникам і депутатам запропонували одягатись у вишиті сорочки або додавати до свого одягу елементи в етностилі – краватки, шалики.

Своєрідним «етноднем» в одязі для посадовців була обрана середа, натомість п’ятниця оголошена «днем вільного стилю в одязі» – приміром, чоловікам можна приходити без краваток. Окрім того, у п’ятницю всім посадовцям запропонували приїздити на роботу велосипедами. Ініціатива сподобалась співробітникам.