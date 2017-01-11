Обама виступає з прощальним зверненням як президент США

Президент США Барак Обама перебуває в місті Чикаго, де виголошує своє прощальне звернення з нагоди завершення другого терміну повноважень.

55-річний Обама прагне захистити основні досягнення свого президентства. Серед них – велика реформа системи охорони здоров’я, міжнародна угода, спрямована на стримування іранської ядерної програми, а також поліпшення відносин з Кубою.

Усі ці пункти стали об’єктом критики з боку наступника Обами, республіканця Дональда Трампа.

В оприлюдненому попередньо відео з Білого дому Обама сказав, що розглядає промову як «шанс подякувати за цю дивовижну подорож» і розповісти про уроки, які він вивчив за останні вісім років.

44-й президент США залишає посаду з високим рейтингом довіри американців – близько 55%. Термін Обами вибігає 20 січня, коли Трамп буде приведений до присяги на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.