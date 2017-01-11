Тіллерсон: Росія має відповісти за свої дії

Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тіллерсон планує висловити стурбованість щодо дій Росії в усьому світі. Це випливає з тексту промови Тіллерсона, яку кандидат підготував для виступу на слуханнях у Сенаті 11 січня.

«Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії. Але це сталося за відсутності американського лідерства, яка залишила ці двері відчиненими», – вкаже Тіллерсон щодо дій адміністрації 44-го президента США Барака Обами, який залишає свою посаду.

«У той час як Росія прагне поваги на світовій арені, її нещодавні дії ігнорували американські інтереси. Росія має знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов’язань і наших союзників, і що Росія має відповісти за свої дії», – ідеться в тексті промови, яку поширила так звана «перехідна команда» Дональда Трампа – фахівці, що здійснюють передачу влади обраному президенту США.

Коментарі, які планує виголосити Рекс Тіллерсон щодо Росії, йдуть врозріз із неодноразовими висловлюваннями Трампа про необхідність поліпшення відносин із цією країною.