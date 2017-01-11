Обама: Америка стала сильнішою за вісім років

Президент США Барак Обама у прощальному зверненні 10 січня сказав, що залишає посаду, коли американський народ став сильнішим, ніж це було раніше. Водночас, як наголосив Обама, американці мають працювати для подолання глибоких розбіжностей, які загрожують єдності Америки.

Обама високо оцінив укладену за його президентства ядерну угоду з Іраном, поліпшення відносин із Кубою. Також до списку своїх досягнень 44-й президент США зарахував відродження американської економіки, сказавши, що він зробив більше за вісім років перебування на посаді, ніж навіть його прихильники вважали за можливе.

«Ми як і раніше, найбагатший, наймогутніший і найповажніший народ», – відзначив Обама, але додав, що бачить серйозні загрози, до приборкання яких мають долучитися майбутні президенти і громадяни США.

Обама навів серед таких загроз зростання неприязні до іммігрантів, нагадавши при цьому, що Америка від початку свого існування була країною іммігрантів і здобула більшу частину свого економічного та культурного потенціалу завдяки співіснуванню представників окремих рас і національностей.

«Я відкидаю дискримінацію проти американців-мусульман, які є настільки ж патріотичними, як і ми», – вказав Обама.

«Такі суперники, як Росія або Китай, не зможуть досягти такого впливу в світі, як ми, поки ми не відступимося від того, за що виступаємо, і не здамося будь-якій великої країні, що залякує маленьких сусідів», – наголосив американський лідер.

44-й президент США залишає посаду з високим рейтингом довіри американців – близько 55%. Термін Обами вибігає 20 січня, коли обраний президент, республіканець Дональд Трамп буде приведений до присяги на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.