Спецслужби США проінформували Трампа про потенційний компромат щодо нього – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань вивчає обґрунтованість повідомлень, нібито російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа. Про це 10 січня повідомили CNN, The New York Times, Reuters, AP та інші інформаційні агентства.

Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.

Сьогодні вночі Трамп оприлюднив без жодної вказівки на причину висловлювання твіт такого змісту: «Фейкові новини – це тотальне політичне полювання на відьом». Усе це повідомлення написане великими літерами, що в соціальних мережах сприймається як ознака граничного роздратування.

У так званій «перехідній команді», яка забезпечує передачу влади від Обами до Трампа, не були готові негайно прокоментувати ці повідомлення.

Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці неперевірені відомості, щоб він знав, яка інформація циркулює про нього серед істеблішменту США.

Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.