На Донбасі загинув один український військовий, поранені троє – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, двоє бійців були поранені, ще один травмований. Це сталося внаслідок 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, ідеться в ранковому зведенні штабу АТО.

Обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, про застосування сепаратистами артилерії українські військові не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки та Донецька й навіть спробу прориву на заході окупованого обласного центру Донецької області.

В угрупованні «ЛНР» ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.