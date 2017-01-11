Держсекретар США в Парижі візьме участь у конференції щодо Близького Сходу

Держсекретар США Джон Керрі візьме участь у близькосхідній мирній конференції в Парижі 15 січня. Це частина його останнього зарубіжного відрядження на посаді керівника американського зовнішньополітичного відомства – наступного тижня Керрі складе повноваження разом із усією адміністрацією президента Барака Обами.

На конференції зберуться представники близько 70 країн. Вони, як очікується, підтримають заклики до мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями та до припинення будівництва Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану. У цьому заході не будуть присутніми ані лідери Ізраїлю, ані палестинське керівництво.

Переговори відбуваються через кілька тижнів після того, як Рада безпеки ООН проголосувала за засудження будівництва поселень. Вашингтон утримався під час цього голосування в ООН замість свого традиційного вето щодо будь-яких резолюцій, спрямованих проти Ізраїлю.