У Сенаті США відбулися слухання щодо запропонованої Трампом кандидата на міністра юстиції

В американському Сенаті 10 січня відбулися слухання щодо затвердження республіканського сенатора Джеффа Сешнса міністром юстиції, який є в США також генеральним прокурором.

У відповідях на запитання сенаторів Сешнс вказав, що якщо Сенат схвалить його кандидатуру, то він домагатиметься найсуворішого дотримання чинного законодавства незалежно від своїх особистих поглядів. Це стосується недопущення катувань при допиті осіб, підозрюваних у тероризмі, права жінок на переривання вагітності, прав сексуальних меншин, стеження за громадянами і злочинів на ґрунті ненависті.

У минулому Сешнс, як і обраний президент Трамп, був активним прихильником застосування жорстких методів допиту терористів, включно з імітацією утоплення, але на слуханнях повторював, що чинний закон категорично забороняє таку практику і що обходити його він не буде.

Сешнс також говорив, що як генеральний прокурор самоусунеться від можливих позовів до Гілларі Клінтон або до благодійного Фонду Клінтонів, оскільки критичні заяви на адресу Клінтонів, які він робив під час роботи сенатором, можуть поставити під сумнів його здатність об’єктивно розслідувати такі справи.

На запитання, як він ставиться до висловленої під час виборчої кампанії пропозиції Дональда Трампа про заборону мусульманам в’їзду до США, Сешнс відповів: «Я не поділяю думки, що заборона повинна поширюватися на мусульман як на членів релігійної групи». Він також додав, що обраний президент нещодавно уточнив свою позицію, запропонувавши обмеження на імміграцію громадян тих країн, які є спонсорами тероризму.

20 січня обраний президент США, республіканець Дональд Трамп буде приведений до присяги на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні. Нині він завершує формування своєї команди, частина членів якої потребує затвердження в Сенаті.