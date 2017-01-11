ОАЕ повідомляють про загибель п’яти дипломатів в афганському місті Кандагар

Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів заявив, що п’ять дипломатів цієї картини загинули внаслідок теракту в афганському місті Кандагар 10 січня. Згідно з поширеною 11 січня заявою, ці п’ятеро сприяли розвитку гуманітарної та освітньої галузей в Афганістані.

Посол ОАЕ в Афганістані і губернатор провінції Кандагар Хомаюн Азізія були поранені в результаті вибуху, який стався в гостьовому будинку під час зустрічі з високопоставленими офіційними особами регіону.

Афганські чиновники кажуть, що всього щонайменше семеро людей загинули і 18 були поранені.

Глава ОАЕ шейх Халіфа бін Заєд ан-Найян оголосив триденну офіційну жалобу.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за вибух, таліби заперечують свою причетність до інциденту. Влада Афганістану вважає, що вибух може бути наслідком протистояння місцевих угруповань у Кандагарі.