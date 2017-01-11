Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, відзначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, енергетичного та банківського секторів. Про це йдеться в доповіді Світового банку «Глобальні економічні перспективи».

«ВВП України зростатиме на тлі покращення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ. Зростання в 2017 році очікується на рівні 2%, що є незмінним порівняно з прогнозами червня 2016 року», – йдеться в документі.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі наприкінці 2016 року заявило, прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 3%.

Прогноз росту ВВП на 3% закладений у держбюджеті України на 2017 рік.

Міжнародний валютний фонд раніше зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2017 рік на рівні 2,5%.