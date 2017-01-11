Слідство в Росії не виключає, що замовників вбивства Нємцова було кілька

У Слідчому комітеті Росії не виключають, що у вбивства опозиціонера Бориса Нємцова могло бути кілька замовників і організаторів. Про це в інтерв’ю «Комерсанту» сказав заступник голови відомства Ігор Краснов.

Керівник Слідчого комітету Олександр Бастрикін наприкінці 2015 року заявив, що вбивство політика розкрите, проте ім’я замовника злочину досі не назване.

Раніше обвинувачення оголосило організатором злочину Руслана Мухудінова – водія колишнього заступника командира батальйону «Північ» МВС Чечні Руслана Геремеєва. За словами Краснова, розслідування справи щодо Мухудінова і невстановлених осіб, які могли мати відношення до цього вбивства, триває.

«Справа стосовно осіб, обвинувачених у вбивстві Нємцова, передана до суду. Розслідування справи щодо Мухудінова і невстановлених осіб, які могли мати відношення до цього вбивства, триває. Адже у злочину міг бути не один, а відразу кілька організаторів і замовників. Розслідуючи кримінальну справу, ми йдемо по ланцюжку – від виконавців до організаторів, а потім і замовників», – заявив Краснов.

На лаві підсудних в Москві перебувають п’ятеро підозрюваних у вбивстві опозиційного політика. Рідні і соратники Нємцова наполягають на причетності до злочину голови Чечні Рамзана Кадирова, а організатором вбивства неодноразово називали саме Геремеєва. Він зник відразу ж після вбивства й оголошений у розшук, однак процесуального статусу досі не має.

Борис Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого 2015 року в центрі Москви, недалеко від Кремля.

Рух «Солідарність» готує акції пам’яті політика в річницю його вбивства. Активісти мають намір знову вимагати від слідства і суду встановити і покарати реальних організаторів і замовників вбивства Бориса Нємцова. Крім того, рух продовжить вимагати від московської влади – увічнити пам’ять убитого політика.