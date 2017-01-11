У США до страти засудили обвинуваченого у вбивстві 9 парафіян

До страти у США засудили 22-річного Ділана Руфа, визнаного винним у вбивстві дев’яти людей в американському місті Чарлстон (штат Південна Кароліна).

Під час засідання суду 10 січня Руф не намагався захищати себе. Він виступав адвокатом сам для себе і не пояснював мотивів своїх дій. Під час оголошення вердикту Руф не проявляв ніяких емоцій.

Суд присяжних 15 грудня визнав Руфа винним у всіх 33 епізодах: злочинах на ґрунті расової ненависті, перешкоджанні в здійсненні релігійних обрядів, а також у використанні вогнепальної зброї для вбивства.

За даними американських правоохоронців, Ділан Руф сидів 17 червня 2015 року серед вірян усередині храму Африканської методистської єпископальної церкви «Еммануїл» у Чарлстоні, а потім відкрив стрілянину. Внаслідок неї загинули шість жінок і троє чоловіків, серед них пастор церкви Клемента Пінкні, яка також була депутатом Сенату штату Південна Кароліна від Демократичної партії.

Після вбивства Руф зізнався ФБР, що хотів повернути сегрегацію або й розв’язати расову війну.