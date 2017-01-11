В уряді будуть відстежувати ситуацію з виплатою зарплат

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем’єр-міністрові Павлу Розенку сформувати спеціальні групи моніторингу ситуації з виплатою зарплат в Україні. Про це голова уряду сказав, відкриваючи засідання Кабміну.

«Щотижня прошу інформувати мене щодо конкретних цифр, а я повідомлятиму країні, що відбувається з виплатою зарплат», – сказав Гройсман.

За його словами, одним із ключових завдань уряду на цей рік є підвищення заробітних плат українців.

«Наше завдання на 2017 рік – зростання економіки та визначення умов для зростання зарплат українців. Є чіткі пріоритети по кожному міністерству, сьогодні, в січні, треба визначати план дій і концентрувати команди міністерств спільно з парламентом, щоб ухвалювати ефективні рішення і забезпечувати розвиток», – сказав прем’єр.

З нового року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.