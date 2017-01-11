У Кремлі назвали «вигадками» заяви про наявність у Москви компромату на Трампа

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «вигадкою» заяви, що влада Росії збирає компромат на обраного президента США Дональда Трампа.

«У Кремля немає компромату на Трампа, ця інформація не відповідає дійсності і є ні чим іншим, як абсолютною вигадкою», – заявив Пєсков.

Він додав, що Кремль не збирає компромату і на Гілларі Клінтон. За словами Пєскова, твердження про протилежне є «абсолютною фабрикацією і повною нісенітницею».

«Кремль не займається збором компромату», – додав речник президента Росії Володимира Путіна.

10 січня CNN, The New York Times, Reuters, AP й інші західні інформаційні агентства повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.

Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці неперевірені відомості, щоб він знав, яка інформація циркулює про нього серед істеблішменту США.

Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.