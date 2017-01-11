Пєсков: список Савченко можуть обговорити на засіданнях у Мінську

Обговорення питань обміну полоненими можливе в рамках роботи відповідних підрозділів Тристоронньої контактної групи щодо України у Мінську, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання про те, чи аналізуватиме Москва опубліковані народним депутатом України Надією Савченко списки російських громадян, затриманих на території України, Пєсков відповів ствердно.

«У мене немає сумніву, що так чи інакше це аналізуватиметься, безумовно, і, звісно, я не можу виключити, що в тій чи тій формі відбудеться обмін думками під час роботи контактної групи – відповідних підрозділів», – сказав речник Володимира Путіна.

10 січня народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, та імена тих, кого представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» хочуть отримати взамін. Є серед них і 102 громадян Росії.

Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли у списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників. Колишні полонені побоюються, що тепер шахраї будуть шантажувати родичів заручників, але Савченко висловила упевненість – гірше не буде, а частина родин підтримала її прагнення зробити процес обміну більш відкритим.