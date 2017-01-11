ДПС України повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінкордоні з Кримом

У Державній прикордонній службі України повідомили, що упродовж останніх днів невідомі скоїли напади на помешкання співробітників Бердянського прикордонного загону, що на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом, інформує сайт відомства.

«Активна боротьба прикордонників нерідко наражається на супротив з боку протиправних елементів, які усіма методами намагаються перешкоджати роботі охоронців кордону, а також вдаються до погроз. Так, учора одному із начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі жбурнули цеглину та розбили вікно в його помешканні. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно із мисливської рушниці порушники вистрілили у вхідні двері помешкання. На щастя, ніхто від таких дій не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Щодо обох випадків Нацполіція проводить слідчі дії.

Повідомляється, що випадки правопорушень щодо прикордонників непоодинокі. За даними Держприкордонслужби, протягом минулого року зафіксовано 33 випадки погроз та спроб залякування прикордонників. Так, у шести випадках зловмисники підпалювали автомобілі військовослужбовців прикордонного відомства, додали в ДПСУ.

Після анексії Росією Криму в 2014 році між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».