Борис Акунін заявив про вихід із російського ПЕН-центру

Письменник Борис Акунін, справжнє ім’я якого Григорій Чхартішвілі, заявив про рішення залишити російський ПЕН-центр.

Коментуючи своє рішення, Акунін написав у Facebook, що «боротися за свободу вираження і бути потужним голосом на захист письменників, які за свої погляди зазнають переслідувань, ув’язнення і загрозу життю» – основні завдання ПЕН-руху. «Російський ПЕН-центр цим не займається, а значить, ніякого відношення до ПЕН-руху не має», – заявив Акунін і попросив «надалі ніяк не асоціювати» його з російським ПЕН-центром.

Напередодні про вихід зі складу російського ПЕН-центру заявили поет Лев Рубінштейн і письменник Олександр Ілічевський. Причиною їх виходу стало виключення з клубу їхніх колег і друзів, а також «репресивні заходи» щодо них. За словами Рубінштейна, в російському ПЕН-центрі стався розкол.

Від 10 січня зі складу ПЕН-центру був виключений журналіст, видавець і активіст мережевої спільноти «Диссернет» Сергій Пархоменко. У протоколі засідання вказується, що журналіст виключений за «провокаційну діяльність».

Сам Пархоменко вважає, що це рішення пов’язане з опублікованим на сайті «Ехо Москви» текстом про публічну відмову керівництва ПЕН-центру від заяви в підтримку Олега Сенцова.

Президент ПЕН-центру Євген Попов заявив, що в організації немає ніякого розколу. У складі організації зараз більше ніж 400 осіб, а «Пархоменко у нас один», сказав Попов «Інтерфаксу».