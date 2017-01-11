«Укрпошта» припинила прийом комунальних платежів у Києві через нерентабельність послуг

Українське держпідприємство поштового зв’язку «Укрпошта» тимчасово припинило прийом комунальних платежів у Києві, інформує прес-служба підприємства.

«У грудні «Укрпошта» звернулася до «Головного інформаційно-обчислювального центру» (ГІОЦ) (формує повідомлення на сплату комунальних рахунків – ред.) з пропозицією підняти тариф на послуги «Укрпошти» з прийому платежів. Оскільки ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, «Укрпошта» ухвалила рішення не продовжувати строк дії договору, який завершився 31 грудня 2016 року, між двома підприємствами на невигідних для себе умовах», – мовиться в повідомленні.

В «Укрпошті» додали, що винагорода від прийнятих від населення платежів, які отримує за свої послуги київська міська дирекція підприємства, не забезпечує покриття витрат на надання таких послуг.

Повідомляється, що до відновлення співпраці «Укрпошти» і ГІОЦ жителі Києва можуть оплачувати рахунки через відділення комерційних банків та різні сервіси електронних платежів.

У КМДА та безпосередньо в комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр» поки не коментують, коли може бути відновлена співпраця з «Укрпоштою» в питанні прийому останньою платежів за комірне.

«Укрпошта» є національним оператором поштового зв’язку в країні і надає понад 50 видів послуг громадянам через 12 тисяч відділень по всій Україні.