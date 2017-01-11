Речник АТО підтвердив загибель минулої доби одного військового і поранення ще трьох на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув і ще троє зазнали поранень у зоні бойових дій на сході України за минулу добу, підтвердив раніше поширену штабом АТО інформацію спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, основні протистояння на Донбасі тривають на Світлодарській дузі, периметрі Горлівки, у Авдіївці та в районі Донецького аеропорту. Кількість обстрілів з боку сепаратистів зросла і на маріупольському напрямку – 30 випадків порушення режиму тиші, додав Мотузяник.

«Вчора о 19:20 диверсійно-розвідувальна група противника атакувала наших військових поблизу Тарамчука. Завдяки скоординованим діям напад ворога було відбито за лічені хвилини», – розповів речник.

Раніше у штабі АТО повідомили про 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків за минулу добу.

В угрупованні «ДНР» заявили про «різке загострення» ситуації на Донбасі і понад 900 обстрілів з боку ЗСУ по підконтрольних донецьким бойовикам територіях. В угрупованні «ЛНР» заявили про один факт порушення режиму тиші українськими військовими.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.