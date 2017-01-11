Грузія засуджує знищення російськими силами церкви і польського цвинтаря в Абхазії

Президент і уряд Грузії засудили руйнування російськими військами церкви XIX-го століття і польського цвинтаря у сепаратистському регіоні Абхазії.

3 січня російські сили, розчищаючи територію для тренувального майданчика, бульдозером знищили напівзруйнований храм у селі Цебельда, який був у списку об’єктів культурної спадщини, а також кладовище поруч.

У заяві від 10 січня президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі засудив такі дії як «акт навмисного вандалізму ... з боку російських окупаційних сил» і закликав міжнародне співтовариство відреагувати.

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що «це був акт проти суверенітету і територіальної цілісності країни» і закликало Росію «припинити практику з пошкодження чи руйнування культурних пам’яток на окупованих територіях».

Після 5-денної російсько-грузинської війни в серпні 2008 року Росія окупувала два сепаратистські регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, а також визнала самопроголошену «незалежність» цих регіонів. Крім Росії, її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі і Захід вважають ці регіони частиною Грузії.

Москва має тисячі військовослужбовців в обох регіонах. НАТО і західні уряди заявляють, що ці військові контингенти порушують угоду про припинення бойових дій, досягнуту за посередництва ЄС.