Суд окупованого Криму розгляне апеляції двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму сьогодні розгляне апеляційну скаргу фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука та Еміра-Усеїна Куку. Про це повідомив на сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.

«Очікуємо в Верховному суді засідань за скаргами ojlj продовження арешту Еміру-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку. Результат прогнозований», – написав адвокат.

Він зазначив, що розгляд апеляцій перенесли на 14:00, бо суду не вдалось налагодити відеозв’язок.

Активісти, які перебувають у залі суду, також у соцмережах повідомляють, що Вадим Сірук заявив про відвід прокурора, але суд йому у цьому відмовив. Також повідомляється, що під час виступу в суді Сірук заявив, що вже 10 місяців перебуває під вартою. Він зазначив, що слідство намагалося залякувати його термінами і здійснювало психологічний тиск.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в'язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в'язнями.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».