За медалі «70 років перемоги над нацизмом» ДУС сплатило майже 9,5 мільйонів гривень – #Точно

Упродовж минулого року Державне управління справами сплатило майже 9,5 мільйонів гривень Банкнотно-монетному двору Нацбанку за виготовлення ювілейних монет «70 років перемоги над нацизмом». Така інформація міститься на порталі використання публічних фінансів e-data, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Вартість однієї медалі – 141 гривня. Загалом закупили понад шістдесят тисяч медалей.

У квітні 2015 року президент України Петро Порошенко указом заснував медаль «70 років перемоги над нацизмом». У документі зазначається, що медаль заснована для «вшановування подвигу, мужності й самовідданості борців проти нацизму, за волю й незалежність Вітчизни».