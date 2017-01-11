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11 січня 2017, Київ 15:41
Новини | Політика

За медалі «70 років перемоги над нацизмом» ДУС сплатило майже 9,5 мільйонів гривень – #Точно

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Упродовж минулого року Державне управління справами сплатило майже 9,5 мільйонів гривень Банкнотно-монетному двору Нацбанку за виготовлення ювілейних монет «70 років перемоги над нацизмом». Така інформація міститься на порталі використання публічних фінансів e-data, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Вартість однієї медалі – 141 гривня. Загалом закупили понад шістдесят тисяч медалей.

У квітні 2015 року президент України Петро Порошенко указом заснував медаль «70 років перемоги над нацизмом». У документі зазначається, що медаль заснована для «вшановування подвигу, мужності й самовідданості борців проти нацизму, за волю й незалежність Вітчизни».

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